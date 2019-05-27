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رياضة

بعد تعرضه لنزيف في مباراة نهضة بركان.. الزمالك يكشف حجم إصابة طارق حامد

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:24 م
طارق حامد من مباراة
طارق حامد من مباراة نهضه بركان
ملك موسى
كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن إصابة طارق حامد لاعب الفريق التى تعرض لها أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية هي عبارة عن جرح أسفل الظهر ما أدى إلى تساقط الدم والنزف بسبب ذلك الجرح.

وأكد المصدر أن الإصابة بسيطة وأن اللاعب سوف يتواجد فى تدريبات الفريق الأبيض المقرر لها الحادية عشرة من مساء اليوم من أجل الاطمئنان على حالته بجانب خوض مران استشفائى.

وأشار المصدر إلى أن الإصابة جاءت بسبب احتكاك حذاء أحد لاعبى الفريق المنافس فى ظهره، ووصف اللاعب بأنه "ستارز حديد" ما أدى إلى إصابته بهذا الجرح.

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