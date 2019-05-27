شاهد.. محمد إمام: هوجان في امتحانات جامعة الإسكندرية

افتخر الفنان محمد إمام بمثال وضعه دكتور مادة بحوث العمليات في المحاسبة إلي طلاب الفرقة الثالثة لكلية التجارة جامعة الإسكندرية ذكر فيه كلمة هوجان نسبة إلي مسلسل هوجان بطولة الفنان محمد إمام.



ونشر إمام صورا لورقة أسئلة الامتحان عبر حسابه على "تويتر" معلقا فوقها: "هوجان في امتحانات جامعة الإسكندرية".



ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".