مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

كشف مسؤول فلسطيني أن الرئيس محمود عباس سوف يدعو خلال القمتين العربية والإسلامية المنتظرتين في مكة لمقاطعة ورشة العمل الاقتصادية التي تخطط إدارة ترامب لعقدها الشهر الجاري في البحرين.



وكان الرئيس محمود عباس قد أوضح: "إن من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية وليس بيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز"، بحسب ما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، مضيفا: "قضيتنا تتقدم خطوة بخطوة وسنصل بإذن الله إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وستذهب صفقة القرن أو صفقة العار إلى الجحيم، وسيذهب المشروع الاقتصادي الذي يعملون على عقده الشهر المقبل ليقدموا لنا أوهاما كذلك إلى الجحيم".



وأوضح واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين أن الرئيس سيطلب من المشاركين في القمتين العربية والإسلامية مقاطعة ورشة البحرين الاقتصادية.



