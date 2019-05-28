المصري يبقي على حظوظ الكونفدرالية بالفوز 3-0 أمام الداخلية في الدوري.. فيديو

حافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، على حظوظه فى خوض مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى الموسم المقبل، بعدما احتل المركز الرابع بانتصار على الداخلية، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الجيش بالسويس، في إطار مباريات الأسبوع الـ34 من الدوري الممتاز.



شوط المباراة الأول كان سلبيا بين الفريقين، ولم يشهد خطورة كبيرة على المرميين، لينتهي سلبيا.



ومع بداية الشوط الثاني، دفع إيهاب جلال بالثنائي حسين رجب وأوستن أموتو بدلا من إسلام أبو سليمة وأحمد ياسر.



وبعد التبديلات، نشط المصري أكثر وبدأ الضغط على الداخلية، ليتحصل سريعا على ركلة جزاء في الدقيقة الـ47 بعد ركنية نفذها عبد الناصر محمد "دي ماريا" ولمسها أحمد بحبح مدافع الداخلية بيده قبل رأس محمود وادي.



وسدد سعيدو سيمبوري ركلة الجزاء بنجاح، ليسجل الهدف الأول للمصري في مرمى فريقه القديم والذي انتقل من صفوفه إلى المصري خلال انتقالات يناير.



مع مرور الدقائق عاد إيهاب جلال ليؤمن دفاعه، فشارك عمرو موسى في الدقيقة الـ65 بدلا من الصاعد أيمن ندا الذي شارك كأساسي لأول مرة مع الفريق.



في المقابل رد الداخلية بتغييرين بهدف إدراك التعادل. شارك أشرف مجدي بدلا من محمد جمال تريكة في الدقيقة الـ67، وشارك كريم خميس بدلا من محمود السيد في الدقيقة الـ74.



وكاد الداخلية يسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة الـ77. كرة نفذت داخل منطقة الجزاء، وسددها لاعب الداخلية في اتجاه المرمى، لكن محمود وادي أنقذها من على خط المرمى، قبل أن يعود أحمد مسعود ويمسك بالكرة.



تأمين اللقاء

وفي الدقيقة الـ80 جاء هدف الأمان. مخالفة نفذها عبد الناصر محمد "دي ماريا"، وقابلها عمرو موسى برأسية رائعة في المرمى مسجلا الثاني للمصري.



ولم يكتف المصري بثنائية، فعاود سعيدو سيمبوري التسجيل في الدقيقة الـ91. مخالفة حرة نفذها اللاعب البوركينابي بطريقة رائعة، لتسكن شباك شهاب الدين محمد، وينتهي اللقاء بفوز المصري بثلاثية.



فوز المصري رفع رصيده للنقطة الـ52 في المركز الرابع، وبفارق 5 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس.



وتتبقى مباراتان للمقاولون العرب مباراتين مع الأهلي وبتروجت، وفي حالة أي تعثر للمقاولون في المباراتين، يضمن المصري المركز الرابع رسميا.