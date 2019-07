الناس مليئة بالغضب.. حبيبة ليوناردو دي كابريو ترد على منتقدي علاقتهما

قررت الموديل كاميلا مورون حبيبة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، الرد على الكارهين ومنتقدي علاقتها بالممثل العالمي بسبب فارق العمر بينهما حيث تصغره بـ ٢٢ عاما.



ونشرت كاميلا فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بخاصية الستوري، وقالت: قرأت بعض تعليقاتكم عبر إنستجرام.. يا إلهي الناس تحقد وغاضبة من ناس لا تعلم عنهم شيئا".



وأكلمت كلماتها، قائلة: "أتمنى في هذا اليوم أن تتعلموا كيف تكرهون أقل وأن تحل مكان هذه الكراهية الأوقات والأشياء التي يحبها الناس لأنه بدون كراهية يكون الشعور أجمل".



وكانت كاميلا مورون ظهرت برفقة ليوناردو دي كابريو خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد once upon a time in hollywood، في الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي الدولي.