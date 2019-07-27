تويتر تحقق أرباحا بقيمة 1.1 مليار دولار

كشفت شركة "تويتر" الأمريكية، عملاق شبكات التدوين المصغر على الإنترنت، عن تسجيل ارتفاع بنسبة 18% في عائداتها خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، بلغ 841 مليون دولار أمريكي، كان أغلبها من الإعلانات، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



كما حققت الشركة أرباحا قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي، خلال الربع الثاني.



وكشفت "تويتر" عن وصول عدد مستخدمي منصتها الاجتماعية إلى 139 مليون مستخدم نشط يوميا مقارنة مع 122 مليونا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

