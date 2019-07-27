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رياضة

استعدادا لدوري القسم الثاني.. الترسانة يواجه فريق خورفكان الإماراتي وديا

السبت 27/يوليه/2019 - 02:12 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الترسانة منافسه خورفكان الإماراتي في مباراة ودية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب حسن الشاذلي "معقل الشواكيش" استعدادا لمباريات دوري القسم الثاني في الموسم الجديد .

ويعسكر الفريق الاماراتي في مصر حتى 6 أغسطس المقبل وكان الفريق الصاعد حديثا الي الدوري الخليج العربي الاماراتي "الممتاز" قد واجه فريق اف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز وفاز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويسعى فريق الترسانة بقيادة علاء ميهوب المدير الفني لتجهيز كل اللاعبين قبل انطلاق مسابقة دوري القسم الثاني لتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز .

جدير بالذكر أن فريق الترسانة أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني برصيد 48 نقطة بينما صعد فريق اف سي مصر برصيد 52 نقطة .

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