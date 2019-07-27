مصر تدين حادث مقديشيو الإرهابي: ندعم جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية

أدانت مصر، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشيو يوم الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص ومسئولي المحافظة.



وأعربت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الأبرياء، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدةً على وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.



كما أكد البيان على دعم مصر لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.