بمذاق المطاعم .. طرق تحضير الشاورما

الشاورما من الوجبات التي يحبها الصغار والكبار، وهناك عدة طرق سهلة لإعدادها في المنزل على طريقة أمهر الشيفات



شاورما سورى لـ ـسالى فؤاد

مقادير شاورما سورى:

نصف كيلو دجاج مقطع شاورما

رشة نعناع

2 ملعقة كبيرة خل

رشة جوزة الطيب

رشة قرفة

ملح فلفل أسود

رشة شطة

بودرة ورق لورا

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

ملعقة بودرة ثوم

كمون

ملعقة بودرة بصل

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

خبز شامي كبير

شرائح خيار مخلل

ثومية



طريقة عمل شاورما سورى:

* تبلي الدجاج بالنعناع الجاف ورشة جوزة الطيب ورشة قرفة ورشة شطة

* ضيفي بودرة ورق لورا والبهارات وبودرة ثوم وبودرة بصل وكزبرة جافة وملح وفلفل وكمون والخل

* ضعي الشاورما في طاسة بها زيت على النار ورشي عليها ملح وفلفل واستمري في التقليب حتى تنضج

* قدميها في عيش شامي مدهون بالثومية مع شرائح خيار مخلل ولفيها على شكل سندوتش.





ساندوتش شاورما بالجبنة للشيف غادة التلي



شاورما بالجبنه



مقادير ساندوتش شاورما بالجبنة

4 صدور دجاج مقطعة شاورما

بصلة

ملح

فلفل أسود

بهارات

سماق

كوب خل

فحم

بقدونس

طماطم مكعبات

بطاطس محمرة

جبنة شيدر

عيش صاج



طريقة تحضير ساندوتش شاورما بالجبنة:

* في طاسة على النار يوضع زيت مع الدجاج الشرائح، ويقلب حتى يتغير لونه، ويضاف إليها البصل الشرائح، ويقلب حتى يذبل البصل قليلا.

* تضاف إليها البهارات والسماق وملح وفلفل وتقلب جيدًا.

* تضاف الطماطم والبقدونس ثم توضع قطعة من الفحم وسط الطاسة مع تغطيتها بورق ألمونيوم.

* يفرد العيش الصاج وعليه المايونيز ثم الشاورما، وعليها أصابع البطاطس المحمرة ثم الجبنة المبشورة.

* يقدم ساخنًا.



شاورما السيخ للشيف نجلاء الشرشابى



المقادير لتحضير شاورما السيخ :

1 كيلو بفتيك من وجه الفخدة،

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة مستردة.

نصف كوب ماء بصل مفروم مع الحبهان البودرة والنعناع الجاف.

2 علبة زبادى

1 ملعقة كبيرة نعناع فريش أو واحد باكيت نعناع جاف.

3 حبهان صحيح.

3 ورق لورا.

عصير برتقالة فريش.

عصير 4 أو 5 ليمون.

1 بصل قاورمة.



طريقة التحضير:

* تخلط جميع مكونات التتبيلة ثم يضاف لها اللحم، ويترك الخليط لمدة 3 ساعات قبل الاستخدام.



* نحضر السيخ فوق صينية الفرن ثم ترص قطع البفتيك بشكل هرمي بحيث يكون أعلى السيخ كبير وأسفله صغير، مع مراعاة إضافة طبقة من اللية بعد كل 5 قطع بفتيك تقريبا.



* توضع أعلى السيخ بصلة صغيرة.



* تزج بالفرن على 180 درجة لمدة من 30 إلى 45 دقيقة، ثم 5 دقائق تحت الشواية.



* تخلط مكونات الطحينة جيدا.



* تقدم الشاورما مع الخبز الكيزر وسلطة الطحينة والطماطم والبقدونس.

