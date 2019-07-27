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البابا تواضروس يستقبل رعاة الكنيسة في البحرين وسلطنة عمان بدير الأنبا بيشوي

السبت 27/يوليه/2019 - 11:54 م
صدى البلد
سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الراهب القمص سوريال الأنبا بيشوى كاهن الكنيسة الأرثوذكسية فى سلطنة عمان.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، استقبل أيضا بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الراهب القمص ميساك الأنبا بيشوى كاهن الكنيسة الأرثوذكسية فى مملكة البحرين.

وكانت إيبراشية البحر الأحمر احتقلت مساء اليوم السبت، بتجليس الأنبا إيلاريون أسقفا للبحر الأحمر بحضور 22 من مطارنة وأساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأباء الكهنة وشعب الكنيسة.

حضر الاحتفال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر والقيادات الشعبية والتنفيذية وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ومندوبين عن الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية بالمحافظة.

وقدم اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر التهنئة للأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر لتجليسه أسقفا للإيبارشية، كما قدم الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس لاختيارهم الأنبا إيلاريون صاحب الوجه المفرح.

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