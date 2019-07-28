جنازة مهيبة لعروس المنوفية المقتولة.. صور





مشيرا إلى أن حفل زفافها كان الجمعة وان شقيقها ذهب إليها للاطمئنان عليها وجدها غارقة في دمائها داخل شقة الزوجية.



شيع المئات من أهالى مدينة الباجور والقرى المجاورة لها جثمان منار عادل الاقرع عروس المنوفية والتي لقيت مصرعها عقب 24 ساعة من زواجها.وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الجثمان من مسجد حافظ بالمدينة وسط بكاء وصراخ أهل الضحية.وكانت حالة من الحزن قد خيمت علي مدينة الباجور عقب العثور على جثة منار عادل الاقرع صاحبة 19 عاما عقب زفافها حيث فوجئ اهلها انها غارقة في دمائها داخل منزل الزوجية ولم يتم العثور على زوجها.فيما عثرت قوات الشرطة على الزوج محمد محمود 29 عاما محام مصابا بجرح نافذ في البطن في حالة سيئة بمستشفى بنها العام.فيما وجه والد القتيلة وأشقاؤها التهمة إلى زوجها بالتسبب في وفاتها وقتلها عقب ساعات من زفافهما لسبب غير معلوم.وكان اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من الرائد أحمد غباشي رئيس مباحث الباجور يفيد بمقتل منار عادل الاقرع ١٩ سنة بقرية القرنين بمركز الباجور.