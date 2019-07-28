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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد كلية الآثار المتجه لروسيا

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:18 م
صدى البلد
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
استقبل الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم اليوم وفد طلاب كلية الأثار جامعة الفيوم المتجه إلى روسيا خلال الفترة من 3/8/2019 إلى 14/8/ 2019 برئاسة الدكتور وليد على خليل رئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة الفيوم ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

صرح الدكتور أشرف عبد الحفيظ رئيس جامعة الفيوم أن الزيارة تأتى فى إطار إتفاقية التعاون الثقافى بين جامعة الفيوم وجامعة إتحاد جنوب روسيا الفيدرالية ومتحف آزوف للآثار والحفريات بروسيا.

وأكد ضرورة الاستفادة القصوى للطلاب من برنامج الزيارة وتقديم صورة مشرفة لطلاب جامعات مصر عامة وجامعة الفيوم خاصة.

من جانبه أشار الدكتور وليد على خليل إلى أن الوفد الذى يضم عشرة طلاب وطالبات من كلية الآثار تم اختيارهم من بين 88 طالبا وطالبة من خلال المسابقة التى أجريت لهذا الغرض وهم رانيا أشرف وأمنية خميس وعلياء عماد من الفرقة الثانية والطلاب محمد وليد وإيمان عبد المنعم وأحمد سادات وجورجيت حشمت وليلى عماد وألاء سعيد من الفرقة الثالثة والطالب مصطفى عبد الجواد من الفرقة الرابعة والذين سيشاركون فى أعمال الحفر والتنقيب فى جنوب روسيا بالإضافة للتعرف على المدرسة الروسية في مجال الحفائر الأثرية.
رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد كلية الآثار المتجه لروسيا
رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد كلية الآثار المتجه لروسيا
رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد كلية الآثار المتجه لروسيا

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