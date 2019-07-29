بعد الفوز بمباراة القمة.. وليد سليمان يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي

احتفل وليد سليمان، لاعب الأهلي، بفوز النادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 0/1، فى مباراة القمة 118، التى أقيمت، مساء أمس، الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى ختام مباريات الدورى الممتاز لهذا الموسم 2019/2018.



ونشر وليد سليمان مجموعة من الصور من المباراة، وعلق قائلا: "مبروووك الفوز للنادي الأهلي فعلا أعظم جمهور ونادي في الكون ودايما في القمة عشان بس نفرحكوا والقادم أفضل بإذن الله".



وتمكن النادي الأهلي من الفوز على الزمالك بهدف دون رد أحرزه علي معلول فى الدقيقة 59 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.



وتوج النادي الأهلي بالدوري مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 80 ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 72 محتلًا المركز الثاني.