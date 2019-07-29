بحضور السيسي ..عقد اللقاء الأول لمبادرة حياة كريمة بمؤتمر الشباب .. فيديو

أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب عن عقد المؤتمر الأول لمبادرة حياه كريمة على هامش فعاليات المؤتمر السابع للشباب ، يوم 31 يوليو، بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وتنطلق غدا الثلاثاء فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى السابع للشباب والذى يقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة ويقام على مدى يومى الثلاثاء والأربعاء.





ويشهد اليوم الاول الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يعقبها نموذج محاكاة الدولة المصرية، أما يوم الأربعاء فيشهد العديد من الفعاليات حيث يبدأ بحفل تخرج البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة، ثم يقام المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة ويعقبها جلسة "اسأل الرئيس" ثم تقام الجلسة الختامية للمؤتمر.





ويشهد المؤتمر الوطنى الدورى السابع للشباب حضور 1500 مدعو تتنوع فئاتهم لتمثل كافة فئات الشباب المصري" شباب الجامعات وشباب الأحزاب وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وشباب من المبدعين والمبتكرين وشباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر"، كما يحضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وسفراء دول الاتحاد الافريقي في حضور رجال الدولة المصرية.



