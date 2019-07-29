إليسا تحيى حفلا بتونس.. اليوم

تحيى الفنانة إليسا مساء اليوم الإثنين، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان "قفصة" الدولى فى دورته الأربعين بتونس، وتقدم خلاله عددًا من أغنياتها المتميزة والشهيرة التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى.



واحيت اليسا مؤخرا حفل ليالى بيروت، وتألقت على المسرح وغنى معها المطرب ناصيف زيتون والذى شاركهاغناء "على بالي حبيبي" .



وآخر أعمال إليسا كان فيديو كليب أغنية "كرهنى" وهى إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللى بيحبوني"، وهى أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.







