أسرة عروس المنوفية ترفض تلقي العزاء.. وشقيقها: جوزها دبحها وهرب سليم.. ووالدها: بنتي عذراء .. فيديو وصور

جريمة شنعاء في الباجور لا تزال تفاصيلها قيد التحقيق

"صدى البلد" يتحدث مع أسرة المجني عليها



في منزل بسيط بمنطقة السوق القديم بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية تقيم اسرة عادل الاقرع صاحب الـ 58 عاما، أسرة عروس المنوفية المقتولة عقب 24 ساعه من زفافها حيث عثرت اسرتها عليها مذبوحة داخل شقة الزوجية في ليلة الصباحية.



دموع وصراخ،ونحيب تتعالي في المنزل البسيط بعد أن كان يضج بالاغاني والزغاريد والفرحة لزواج احدى بناتهم، ولكن سرعان ما تحولت الزغاريد الي عويل وبكاء عقب اكتشافهم مقتل العروس.



" الحق يا ابويا بنتك مدبوحة " هكذا قال والد العروس انه تلقي اتصالا من نجله محمد يخبره أنه عثر علي شقيقته مذبوحة داخل منزل الزوجية عندما ذهب للاطمئنان عليها في ليلة الصباحية بقرية القرنين.



وأكد، ان ابنته تبلغ من العمر 18 عاما ومخطوبة من زوجها منذ 3 سنوات ولم تبد عليه اى علامات للمرض النفسي قائلا " كان غلبان وفي حاله "، قائلا انه تلقي اخر اتصال من ابنته في الثانية عشرة ظهرا تخبره انها بخير ولكنها تريد بعض الاحتياجات وذهب شقيقها اليها.



وأضاف شقيقها محمد، انه ذهب الي شقيقته وقام زوجها بفتح الباب ممسكا بسكين وملابسه ملطخة بالدماء فساله " هل تقوم بذبح الفراخ في الصباحية فابتسم وقاله اه ادخل وسلم عليا وأغلق عليهم الباب وهرب".



وأوضح أنه هرب سليما وحاول اللحاق به ولكن دون فائدة، موضحا أنه قام بنقل شقيقته الي المستشفي ولكنها كانت فارقت الحياة.

وتابع، أن تقرير الطب الشرعي اكد أن شقيقه عذراء وهو ما اكدته قبل مقتلها في اتصال هاتفي مع شقيقتها.



وبنبرات الحزن ودموع كثيرة، قالت والدة العروس، أنها تحدث مع ابنتها قبل مقتلها واخبرتها انها بخير ولكنها تريد بعض المستلزمات وذهب شقيقها واخبرها انها مذبوحة، موضحة أن ابنتها صغيرة وسعيدة بزفافها وطافت الفرح باكمله لتسلم علي الجميع قبل مقتلها بساعات قائلة " كان قلبها حاسس انها هتموت".



وطالبت اسرة العروس بحق ابنتها والكشف عن سبب قيام زوجها بفعل ذلك، رافضين تلقي واجب العزاء فيها حتي يعود حقها ويتم القصاص من الجاني.



وعلي الجانب الاخر، لا يزال الزوج المتهم بقتل عروسه في ليلة زفافهم في مستشفي بنها الجامعي تحت الملاحظة حيث وصل للمستشفي مصابا بجرح طعني نافذ بالبطن وتم وضعه تحت الحراسة بالتعاون مع قوات الشرطة بمديرية امن القليوبية.



واستمعت نيابة الباجور الي اقوال والد العروسة وشقيقها الذين أكدوا في التحقيقات أن الزوج هرب سليما ولم يوجد به اى طعنات كما يدعي تبادل الطعنات واصابته من جانب زوجته بعد خلاف بينهما ، وتواصل النيابة تحقيقاتها.



وكان اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من الرائد أحمد غباشي رئيس مباحث الباجور بتلقيه بلاغا من مستشفى الباجور العام باستقباله منار عادل الأقرع 19 سنة جثة هامدة متأثرة بإصابتها بجرح غائر بالرقبة من الخلف.

