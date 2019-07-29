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بريطانيا ترسل قوات جديدة إلى الخليج لحماية الملاحة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:36 ص
بريطانيا ترسل قواتها
بريطانيا ترسل قواتها إلى دولة عربية
دعاء أبوهشيمة
أعلنت الحكومة البريطانية، أنها قررت إرسال قوات جديدة إلى الخليج، للمساهمة في حماية الملاحة البحرية، من الاعتداءات الإيرانية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، الاثنين، نقلا عن مصادر بريطانية قولها بأن العسكريين البريطانيين الذين سيصلون إلى المنطقة سيتمركزون في البحرين.

ويأتي هذا القرار، في أعقاب وصول سفينتين حربيتين بريطانيتين، ضمن خطة أعلنتها لندن، لمرافقة وحماية السفن التي تحمل العلم البريطاني، وتمر من مضيق هرمز.

وتعتبر هذه القوات البريطانية جزء من عملية حماية الملاحة البحرية في الخليج، بعد الاعتداءات الإيرانية الأخيرة.

كما تسعى بريطانيا إلى تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الإبحار عبر مضيق هرمز خاصة بعدما أعلنت طهران، في وقت سابق الشهر الجاري، أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، واقتادها إلى ميناء بندر عباس، بحجة أنها ارتبكت حادثا مع زروق صيد إيراني.

ووصفت لندن هذا الاعتداء الإيراني بأنه عمل من قبيل "قرصنة الدولة".

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