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#وفاة_الامير_بندر يتصدر تويتر.. ومغردون: ربنا يرحمه

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:05 ص
صدى البلد
منار نور
توفي الأمير بندر بن عبد العزيز، امس الأحد، وهو والد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، والشقيق الأكبر للعاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن عمر ناهز الـ 95 عاما.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز وتصدر قائمه الاكثر تداولا.

وجاءت التغريدات كالآتي، ‏اسأل الله ان يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته وعظم الله اجر ابنائه واسرته الكريمه ويلهمهم الصبر والسلوان💔.

‎#وفاه_الامير_بندر_بن_عبدالعز

‏‎#وفاة_الامير_بندر_بن_عبدالعزيز
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

‏‎#وفاه_الامير_بندر_بن_عبدالعزيز
اللهم ارحمه و اغفر له
اللهم وسع مدخله
اللهم ثبته عند السؤال
اللهم وسع عليه قبره مد البصر
واجعله روضة من رياض الجنة
اللهم اسكنه الفردوس الأعلى

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