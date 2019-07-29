ضبط تشكيل عصابى للاتجار في مخدر الهيروين بقها

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم قها، من ضبط تشكيل عصابى للاتجار في مخدر الهيروين، وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم قها من ضبط "مسعد ب س" 32 سنة عاطل و"جمعة ك م" عاطل لتكوينهما عصابة للاتجار في المواد المخدرة.



وضبط بحوزة المتهمين سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 135 جراما ومبلغ 380 جنيها وهاتف محمول.



وبمواجهته أقر بحيازتهما للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

