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رياضة

وائل جمعة يوجة رسالة إلى لاعبي مصر المحترفين فى البريميرليج

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:45 م
صدى البلد
منار نور
أشاد وائل جمعة مدافع منتخب مصر والنادى الأهلى المعتزل، بنجوم منتخب مصر المشاركين فى البريميرليج هذا الموسم.

وكتب" وائل جمعة" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "4 لاعبين مصريين في #البريميرليغ خلال الموسم الجديد.. أندية مختلفة و أدوار مختلفة و ان شاء الله يقدموا أفضل صورة للاعب المصري المحترف .. بالتوفيق ان شاء الله ".

وكان محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي رفض الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الحالية بعد أن امتلك وكيله رامي عباس أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

وفضّل محمد صلاح البقاء في ليفربول لموسم آخر قبل التفكير في الرحيل، خاصة بعدما حجز مقعده في القوام الأساسي للفريق خلال الموسمين الذي لعب فيهم مع الريدز.

وانضم محمود حسن تريزجيه لقائمة المصريين بالدوري الانجليزي التي تضم محمد صلاح وأحمد المحمدي وأحمد حجازي وذلك بعد تعاقده مع استون فيلا.

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