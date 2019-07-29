بعد تحقيقها رقما قياسيا في 2018.. شركات صينية تسعى للاستثمار في مصر

قال رئيس المجلس الصيني لتعزيز التعاون الجنوبي الجنوبي "CPSSC" ليو شينخوا، إن المجلس يسعى لاكتشاف إمكانات التعاون التجاري والاستثماري وقنوات الاتصال المفتوحة بين الشركات المصرية والصينية.



وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، أكد ليو شينخوا، الذي يرأس منتدى الأعمال الصيني المصري في القاهرة، أن وفدًا تجاريًا صينيًا، شدد على الدور المهم الذي تلعبه الشركات الصينية الصغيرة والمتوسطة في الاستثمارات الصينية.



وأضاف أن هذه الشركات تقدم منتجات عالية الجودة بأسعار منخفضة، لافتا إلى أنها تستطيع تلبية احتياجات السوق المصرية وتصدير المنتجات إلى الأسواق الأخرى.



وخلال المنتدى، استغلت حوالي 19 شركة صينية و20 شركة مصرية تغطي المجالات التعليمية والإنمائية والاقتصادية والصناعية فرص التعاون المشترك.



وتعد مصر المحطة الثالثة في جولة الوفد الصيني التي شملت المغرب والمملكة العربية السعودية.



كما أبرز ليو شينخوا الإنجازات العظيمة التي حققتها الدولتان خاصة في مجالي الزراعة والصناعة.



وفي الوقت نفسه، قال السفير الصيني في مصر لياو لي تشيانج إن الزيارة الحالية التي قام بها وفد "CPSSC" لمصر تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن منتدى الأعمال المصري الصيني قد أتاح فرصة ممتازة لتحقيق هذا الهدف.



وأوضح لياو لي تشيانج أن العالم اليوم يشهد تغييرات غير مسبوقة، حيث دخلت مصر والصين ودول إفريقية أخرى مرحلة تنمية جديدة يشاركون فيها جميعًا في مبادرة الحزام والطريق.



وأضاف لياو لي تشيانج أن مصر كانت من أوائل الدول التي أعلنت مشاركتها في المبادرة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية مصر 2030.



وبلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر بحسب السفير الصيني، ما يقرب من 7 مليارات دولار أمريكي، جرى ضخ 90% منها على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يوفر حوالي 40 ألأف فرصة عمل.



وفقًا للحكومة المصرية، تعمل حوالي 1080 شركة صينية في مصر في مختلف القطاعات، لا سيما الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والمناطق الاقتصادية.



وفي عام 2018، تجاوز إجمالي حجم التجارة بين البلدين 13.8 مليار دولار أمريكي، ليصل إلى مستوى قياسي.