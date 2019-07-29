من أرض المغرب .. طنجة مارينا باي.. عندما تلتقي الطبيعة الخلابة مع سحر المدينة العتيقة .. شاهد

موقع استثنائي مميز يلتقى فيه البحر المتوسط والمحيط الأطلسي فى نقطة واحدة ليعكس وجهة سياحية فريدة من الطراز الأول تطل على إفريقيا وأوروبا " طنجة مارينا باي"، الميناء الترفيهي الحضري بالمغرب.



يعد مارينا طنجة باي، أول ميناء ترفيهي حضري بالمغرب دشن منذ عام بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى أكثر من 1400 مرسى للقوارب والباخرات الكبيرة مع تقديم خدمات ذات جودة عالية لأصحاب الزوارق على مدار السنة.



يهدف المشروع إلى ربط طنجة بالفضاء الخارجي بربط المدينة ببحرها الممتد، بين قارتين و ثقافتين بمعايير عصرية وخدمات متجددة لكل زواره المغاربة والأجانب.



ويعتبر “طنجة مارينا باي” منطقة ترفيهية بمطاعمه ومحلاته التجارية والخدمات التي تقدمها لأصحاب الزوارق، ومحطة للتزود بالوقود الخاصة به، وطرقه المغطاة، وكذلك النادي الملكي الأسطوري للزوارق بطنجة، الذي يعد الأقدم في المغرب ويعود تاريخ تأسيسه إلى 1925.



ويعتبر “طنجة مارينا باي” الوجهة الجديدة الرائدة للسياحة الترفيهية، والتي إلى جانب استقبال أصحاب الزوارق العابرة والزبائن المحليين والأجانب، يوفر فضاء مخصصا لاستقبال المراكب وورشة لإصلاح الزوارق يمكنها أن تستوعب زوارق يصل طولها إلى 90 مترا.



ويتوفر "طنجة مارينا باي” على العديد من الفضاءات الترفيهية الممتعة، التي تستقبل الزوار، كما أن المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق تجعله قطبا ترفيهيا مهما في منطقة الشمال.



