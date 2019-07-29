الوطنية للصحافة تطالب المؤسسات القومية بصرف العلاوة الشهرية

طلبت الهيئة الوطنية للصحافة من المؤسسات الصحفية القومية أن تبدأ على الفور في صرف العلاوة الشهرية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ومن المقرر أن تكون العلاوة لجميع العاملين، على أن تكون بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا.



وطلبت الهيئة من المؤسسات أن تتولى تدبير الاعتمادات المالية الخاصة بالعلاوة من مواردها الخاصة.



وقدمت الهيئة الشكر للرئيس والدولة على دعمهم للصحافة القومية والحرص على استمرارها في أداء دورها الوطني.