ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهمة صديقتها.. تكليف جديد من النيابة بخصوص سرقة مجوهرات شيرين سيف النصر

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:16 م
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
ندى حمودة – أحمد مهدي
تواصل نيابة قسم الجيزة تحقيقاتها في سرقة مجوهرات الفنانة شيرين سيف النصر وكلفت خبراء الأدلة الجنائية برفع آثار البصمات من شقة الفنانة مسرح الجريمة لمضاهاتها ببصمات صديقتها المتهمة.

وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وملابساتها وطريقة استيلاء المتهمة علي المصوغات ومكان تواجد الفنانة وقت وقوع الجريمة وتوقيت اكتشافها لها.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في استعادة باقي مجوهرات الفنانة شيرين سيف النصر بعد القاء القبض علي صديقتها المتهمة بحوزتها جزء من المسروقات.

وأرشدت المتهمة أثناء مناقشة رجال الأمن لها عن مكان بيعها نصف المصوغات المسروقة في محل جواهرجي بمنطقة الجيزة وتوجهت القوة رفقة المتهمة الي المحل وبمواجهتها بالصائغ أقر بشرائه كمية من المصوغات الذهبية منها، وشرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الجواهرجي حسن النية ولم يكن علي علم بأن المصوغات متحصلات جريمة سرقة.

واستعادت المباحث المصوغات المسروقة وضمها علي الجزء الذي ضبط بحوزة المتهمة وبعرضه علي الفنانة شيرين سيف النصر تعرفت عليها وأقرت بأنها المجوهرات المسروفة من شقتها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة مجوهرات ذهبية وماسية من شقة الفنانة شيرين سيف النصر حيث تبين أن صديقتها وراء ارتكاب الجريمة وأعاد رجال المباحث جزءا من المسروقات.

تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة اخطارا بإبلاغ الفنانة شيرين سيف النصف باكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

تبين من المعاينة التي أجراها ضباط المباحث برئاسة المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث لللقسم الجيزة عدم وجود كسر او اثار عنف بمنافذ الشقة ما يؤكد مشروعية الدخول ونجحت التحريات من خلال فحص المترددين علي الشقة في التوصل الي هوية المتهمة والتي تبين انها صديقة للفنانة وتتردد علي شقتها واستغلت تواجدها بشقتها واستولت علي المجوهرات من غرفة نومها.

وألقت قوة أمنية القبض علي المتهمة التي أرشدت عن جزء من المسروقات وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

ترشيحاتنا

لفتة إنسانية في عزاء فاروق الفيشاوي.. تعرف على سبب وقوف أبناء محمود عبد العزيز وسامي العدل قبل نجله أحمد بالمسجد

بكاش مايوه.. إنجى المقدم تشعل إنستجرام

وزير الرياضة الجزائري يفجر مفاجأة بشأن رحيل بلماضي عن المنتخب

بعد السقوط أمام الأهلي.. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجلس إدارة الزمالك

الراحلون والوافدون.. تعرف على تقرير خالد جلال قبل الرحيل عن الزمالك

جاب بطولة وعرف الفولة.. محسن صالح يكشف عن رأيه فى مارتن لاسارتي

أسرة عروس المنوفية ترفض تلقي العزاء.. وشقيقها: جوزها دبحها وهرب سليم.. ووالدها: بنتي عذراء .. فيديو وصور

لماذا غاب عادل إمام عن عزاء فاروق الفيشاوي.. اقرأ سر خلاف الزعيم والحاوي

بعد السقوط أمام الأهلي.. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجلس إدارة الزمالك

قرار عاجل من الزمالك بخصوص السقف المالي للاعبين الأجانب

لفتة إنسانية في عزاء فاروق الفيشاوي.. تعرف على سبب وقوف أبناء محمود عبد العزيز وسامي العدل قبل نجله أحمد بالمسجد

خبر صادم لـ وليد سليمان عقب تتويج الأهلي بدرع الدوري

إما الاعتزال أو قبلة الحياة.. سيناريوهات مفاجأة مرتضى منصور لـ شيكابالا

يقضي على الإنسان في 30 دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن ثعبان الطريشة بعد ظهوره في التجمع الخامس

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لمقتل عروس المنوفية

طالبة ثانوية عامة : التظلم رجع لي حقي في العربي

خطفها من الأهلي والزمالك .. صفقة جديدة فى بيراميدز

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أرض المغرب .. طنجة مارينا باي.. عندما تلتقي الطبيعة الخلابة مع سحر المدينة العتيقة .. شاهد

جولة في عش زوجية جاستين بيبر وهايلي بالدوين .. صور

بدء حصاد العنب بالأقصر.. متخصصون لجنى العناقيد ومراكز تعبئة أمريكية للتصدير.. شاهد