المتهمة صديقتها.. تكليف جديد من النيابة بخصوص سرقة مجوهرات شيرين سيف النصر

تواصل نيابة قسم الجيزة تحقيقاتها في سرقة مجوهرات الفنانة شيرين سيف النصر وكلفت خبراء الأدلة الجنائية برفع آثار البصمات من شقة الفنانة مسرح الجريمة لمضاهاتها ببصمات صديقتها المتهمة.



وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وملابساتها وطريقة استيلاء المتهمة علي المصوغات ومكان تواجد الفنانة وقت وقوع الجريمة وتوقيت اكتشافها لها.



ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في استعادة باقي مجوهرات الفنانة شيرين سيف النصر بعد القاء القبض علي صديقتها المتهمة بحوزتها جزء من المسروقات.



وأرشدت المتهمة أثناء مناقشة رجال الأمن لها عن مكان بيعها نصف المصوغات المسروقة في محل جواهرجي بمنطقة الجيزة وتوجهت القوة رفقة المتهمة الي المحل وبمواجهتها بالصائغ أقر بشرائه كمية من المصوغات الذهبية منها، وشرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الجواهرجي حسن النية ولم يكن علي علم بأن المصوغات متحصلات جريمة سرقة.



واستعادت المباحث المصوغات المسروقة وضمها علي الجزء الذي ضبط بحوزة المتهمة وبعرضه علي الفنانة شيرين سيف النصر تعرفت عليها وأقرت بأنها المجوهرات المسروفة من شقتها.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة مجوهرات ذهبية وماسية من شقة الفنانة شيرين سيف النصر حيث تبين أن صديقتها وراء ارتكاب الجريمة وأعاد رجال المباحث جزءا من المسروقات.



تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة اخطارا بإبلاغ الفنانة شيرين سيف النصف باكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.



تبين من المعاينة التي أجراها ضباط المباحث برئاسة المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث لللقسم الجيزة عدم وجود كسر او اثار عنف بمنافذ الشقة ما يؤكد مشروعية الدخول ونجحت التحريات من خلال فحص المترددين علي الشقة في التوصل الي هوية المتهمة والتي تبين انها صديقة للفنانة وتتردد علي شقتها واستغلت تواجدها بشقتها واستولت علي المجوهرات من غرفة نومها.



وألقت قوة أمنية القبض علي المتهمة التي أرشدت عن جزء من المسروقات وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.