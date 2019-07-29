موجز الرياضة.. قفشة يغازل الأهلي.. عرض مغر لـ النقاز.. رسالة كهربا لـ الزمالك

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ويقدم موقع "صدى البلد" أبرز الأخبار الرياضية اليوم الاثنين الموافق 29 - 7 - 2019، ومن أبرزها..





وجه محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي رسالة لـ مجلس إدارة نادي الزمالك عقب رحيله المفاجئ وانضمامه للفريق البرتغالي بدون موافقة الفريق الأبيض.





وجه فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة رسالة لـ مجالس ادارات اندية الدوري الممتاز بشأن صفقات بيع لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.





تقدم مسئولو نادي أهلي جدة السعودي بعرض رسمي لنظرائهم في الزمالك، لضم مدافع الفريق الأبيض محمود علاء، بداية من الموسم الجديد على سبيل الإعارة.





دخل مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري، في مفاوضات مع محمود عبدالعاطي "دونجا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي انتهت مؤخرًا إعارته إلى الإسماعيلي.





كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن تأييد المحكمة الرياضية الدولية بشكل رسمى قرار إعادة مباراة الترجى التونسى والوداد المغربى فى نهائى مسابقة دورى أبطال إفريقيا.





وجه حمدي النقاز نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك رسالة لـ جماهير الفريق عقب هزيمة الفريق أمس أمام الأهلي بهدف نظيف في ختام مباريات الدوري الممتاز





أسفرت قرعة الدور الأول للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتى أجريت في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة عن مواجهات جاءت كالتالى:





أصبح الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





صدم محمد مجدي قفشة، لاعب وسط بيراميدز مسئولى الزمالك بتمسكه بالانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





طلب خالد جلال، المدير الفني السابق للزمالك، في تقريره الذي قدمه لمجلس إدارة النادي قبل تقدمه باستقالته أمس، عودة ثلاثة لاعبين من المعارين للفريق الأبيض في الموسم المقبل، وهم النيجيرى معروف يوسف والكونغولى كاسونجو ومصطفى محمد.





قرر مسؤولو نادي الزمالك استثناء اللاعبين الأجانب فقط، من السقف المالي الذي تم تحديده لجميع اللاعبين بالفريق الأبيض، سواء من يتواجدون الآن أو المقرر التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





كشف المستشار مرتضى منصور عن إعداده مفاجأة لـ محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأبيض المنتهية إعارته لنادى أبولون سمرانى اليونانى .





توجه السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إلى قريته ليتواجد برفقة أهالي بلدته لمتابعة بعض الأعمال الخيرية التي يتم بناؤها بعد أن أنهى بطولة كأس الأمم الأفريقية.





زاد الغموض حول مستقبل التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك، في ظل تقارير تفيد بإمكانية رحيله عن "القلعة البيضاء" هذا الصيف، بعد تلقيه الكثير من العروض.



