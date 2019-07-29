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التنمية المحلية تكشف تفاصيل إنفاق 43 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:04 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة، التنمية المحلية إن إجمالي موازنة هذا العام يصل الى 43 مليار جنيه.

وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»؛ أن قيمة الخطة الاستثمارية بالمحافظات تبلغ 13 مليارًا و653 مليون جنيه وتهدف لرفع كفاءة البنية التحتية في كافة المحافظات .

وأوضح قاسم الذي يشغل أيضا منصب؛ مساعد وزير التنمية المحلية؛ أن الميزانية المخصصة للوزارة في العام المالي الحالي؛ تتضمن إضاءة الطرق بكافة المحافظات ورفع كفاءة منظومة النظافة .

وأعلن قاسم أن إقليم وسط الدلتا مخصص له من الموازنة 1.6 مليار جنيه بالإضافة إلى 1.5 مليار جنيه لإقليم سيناء؛ فيما يصل حجم المليارات المخصصة لصعيد مصر الى 5 مليارات جنيه ويحتل أولوية في تنفيذ الخطة الاستثمارية.

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