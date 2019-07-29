الأزهر يوضح أعمال المتمتع بالعمرة إلى الحج بأسلوب سهل وبسيط.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيلمًا تسجيليًا عن كيفية أداء مناسك الحج.





ويشمل الفيلم، مناسك الحج وما يستحب على الحاج فعله وما يُحظر عليه، وكيف يرتدي ملابس الإحرام، بالإضافة إلى ماذا يفعل عقب وصوله الأراضي المقدسة، وكيف يكون الوقوف بعرفة؟ وماذا يفعل بمزدلفة، وكيف يسعى بين الصفا والمروة وكيف يرمي الجمرات؟ وكيف ينهي المناسك؟.





ويوضح الفيديو معنى عبادة الحجِّ، وتوضيح لأحد أنواعه، وهو حجُّ التَّمتُّع، وبيان أحكامه وكيفيَّة أدائه، فحج «التمتع» هو أن ينوى المسلم أداء العمرة والحج، فيقدم العمرة على الحج ويتحلل بينهما، ويكون عليه ذبح «هدي».





وأكد المجمع عبر الفيديو، أن حج التَّمتُّع هو أحد أنواع نسك الحجِّ التي يُحرم بها الحُجَّاج، والمراد به: أن يُحرِم الحاجُّ بالعمرة وحدها في أشهر الحجِّ، فيؤديها، ويتحلَّل من إحرامِه منها فيحلق ويقصِّر، ويبقى في مكَّة حتّى إذا كان اليوم الثَّامن من ذي الحجَّة جدَّد إحرامه للحجِّ من مكانه، ويلزم من حجَّ متمتِّعًا ذبح الهدي، ويكون واجبًا في حقِّه؛ لقاء ما تمتَّع به من العمرة إلى الحجِّ.





وأشار إلى أنه وورد ذكر حجِّ التَّمتُّع في قول الله تعالى: «فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)» (البقرة: 196).





وأفاد بأن كيفيَّة حجِّ التَّمتُّع: إنَّ من أراد من الحُجَّاج أن يحجّ مُتَمتِّعًا فإنّ عليه اتّباع خطوات معيّنة يُمكن ترتيبها وتوضيحها كما يلي:





الإحرام:

ونوه بأنه يُحرِم الحاجّ أول ما يُحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ وينويها، وتكون تلبيته بقول: «لبيك اللهمّ عمرة، فإذا وصل مكَّة وأدّى العمرة بطوافٍ وسعي، فإنَّه يتحلَّل من إحرامه، فيحلق رأسه أو يقصِّر، ويبقى متحلِّلًا إلى اليوم الثَّامن من شهر ذي الحجَّة».





اليوم الثامن من ذي الحجة:

وتابع: وهو اليوم المعروف بيوم التَّروية، فإنًّه يجدِّد إحرامه من مكانه، وينطلق مع سائر الحُجَّاج إلى مِنى، فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت فيها ويصلي فجر اليوم التَّاسع من ذي الحجَّة فيها أيضًا.





اليوم التَّاسع من ذي الحجَّة:

وواصل: وهو يوم عرفة، يستعدُّ الحُجَّاج لأداء الركن الأعظم من أركان الحجّ وهو الوقوف بعرفة، فينطلق الحُجَّاج من مِنى إلى عرفة، ومع زوال شمس هذا اليوم ودخول وقت الظُّهر، يصلُّون الظُّهر والعصر قصرًا وجمع تقديمٍ، ثمّ يقفون بجبل عرفة، ويستمرُّ وقت الوقوف إلى غروب شمس هذا اليوم، ويستثمرون هذا الوقت الذي يعدُّ من أكثر الأوقات بركةً وعظمةً، بالدُّعاء والابتهال والذِّكر، ثمَّ بعد غروب الشَّمس يتوجَّه الحُجَّاج إلى مزدلفة، فيصلُّون فيها المغرب والعشاء قصرًا وجمع تأخيرٍ، ويبيتون فيها ليلتهم، والمبيت في مزدلفة واجبٌ عند جمهور العلماء، ويستحبُّ للحاجِّ أن يلتقط الحصى التي سيرميها عند رمي الجمرات من مزدلفة.





اليوم العاشر من ذي الحجَّة:

وأردف: المعروف بيوم النَّحر؛ يتوجَّه فيه الحُجَّاج إلى مِنى، فيقومون برمي الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة، فيلقون بسبع حصياتٍ، ويكبِّرون عند رمي كلِّ واحدةٍ، ويقطعون التَّلبية عند الشُّروع برمي الجمرات. ثمَّ يقوم كلُّ من كان حجُّه حجَّ تمتُّع، أو حجَّ قِران، بذبح الهدي الواجب في حقِّهما، وبعدها يتحلَّل الحُجَّاج من الإحرام التَّحلُّل الأول (الأصغر)، فيحلُّ لهم ما كان محظورًا عليهم إلّا الجِماع.





واستطرد: وينطلق الحُجّاج بعدها إلى مكَّة لأداء طواف الإفاضة والسَّعي بين الصَّفا والمروة، لمن لم يقدّم السعي عند وصوله لمكة، ومن ثمَّ يتحلَّل الحُجَّاج التَّحلُّل الثَّاني (الأكبر)، ليحلَّ لهم بذلك كلُّ ما كان محظورًا عليهم بلا استثناء.





الأيام الحادي عشر والثَّاني عشر والثالث عشر من ذي الحجَّة:



