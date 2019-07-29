معسكر تدريبي لثلاثة حكام مصريين في رواندا

يخوض ثلاثة حكام مصريين معسكرا تدريبيا خاص بالإعداد البدني للمبتدئين، وذلك فى رواندا خلال الفترة من 18 الى 24 أغسطس المقبل فى حضور عصام عبد الفتاح القائم على تطوير شئون التحكيم فى الكاف.



جاءت قائمة الحكام الثلاثة على النحو التالي..بوسي سعيد ومحمد حسن ومحمد أبو خاطر على أن تجرى فعاليات معسكر الإعداد البدني للمبتدأين تحت ٱشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.



علم صدى البلد من مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اختار بوسي سعيد فى معسكر رواندا بعد نجاحها فى مهمة الإعداد البدني لحكام بطولة أمم إفريقيا التى أقيمت فعالياتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي حتى يوم 19 يوليو الجارى.



قال المصدر ذاته إن الثنائي محمد حسن الحكم الدولى الذى أدار نهائي مونديال كرة الصالات الأخير ومحمد أبو خاطر قامت لجنة الحكام فى اتحاد الكرة فى إطار معد بدني وآخر فنى فى معسكر رواندا للمبتدئين.