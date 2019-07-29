نجم منتخب المغرب يصل السعودية بعد كان مصر

انتظم المغربي نور الدين أمرابط اليوم الإثنين في تدريبات فريق النصر ضمن معسكر الإعداد في البرتغال، وذلك بعد نهاية الإجازة الممنوحة له من روي فيتوريا مدرب الفريق إثر مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا 2019.
وأشعلت الروح العالية لأمرابط الحصة الصباحية للفريق العاصمي في أول حضور له هذا الموسم، إذ انطلقت التدريبات وسط أجواء ترحيبية بأمرابط، في وقت واصل فيه فيتوريا تحضير فريقه بزيادة الجرعات التكتيكية والفنية.
وتنتظر النصر مهمة قارية حينما يلاقي نظيره الوحدة الإماراتي الإثنين المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بالرياض، وكان الفريق الأصفر قد أعلن خيارات مدربه فيتوريا للأجانب في البطولة الآسيوية ممثلة بالأسترالي جونز، والبرازيليان مايكون وجوليانو، إضافة إلى المغربي عبدالرزاق حمدالله.