نجم منتخب المغرب يصل السعودية بعد كان مصر

انتظم المغربي نور الدين أمرابط اليوم الإثنين في تدريبات فريق النصر ضمن معسكر الإعداد في البرتغال، وذلك بعد نهاية الإجازة الممنوحة له من روي فيتوريا مدرب الفريق إثر مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا 2019.





وأشعلت الروح العالية لأمرابط الحصة الصباحية للفريق العاصمي في أول حضور له هذا الموسم، إذ انطلقت التدريبات وسط أجواء ترحيبية بأمرابط، في وقت واصل فيه فيتوريا تحضير فريقه بزيادة الجرعات التكتيكية والفنية.



