مصطفى الفقي يكرم عددا من كبار الفنانين في مصر.. صور

كرم الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، عددًا من كبار الفنانين في مصر، اليوم الاثنين، في حفل أقامته مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي السابع عشر.



ورحب الدكتور مصطفى الفقي بالفنانين الحضور، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية تعتبر نفسها مصدر إشعاع ثقافي عالمي على أرض مصرية، مضيفًا: "وفي هذا الإطار لا بد أن نحيي وزيرة الثقافة على دعمها الدائم للمكتبة".



وأوضح الفقي أن الفن هو صناعة الحياة ويقف في مواجهة الإرهاب الذي يعد صناعة الموت، كما أن للفن دورًا محوريا في طريق التنمية.



من جانبه قال المايسترو راجح داوود، مستشار مكتبة الإسكندرية، أن التكريم يأتي في إطار حرص المكتبة على تشجيع الأنشطة الفنية وتكريم الفنانين لمشاركتهم في رفع المستوى الحضاري لمصر.



وقام عقب ذلك الدكتور مصطفى الفقي بتوزيع الدروع والشهادات على السادة المكرمين، وهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم، عن عطائها الفني المتميز في مجال الثقافة المصرية، والدكتور حسن شرارة، عن عطائه الفني المتميز في مجال العزف الموسيقي، والدكتور عصام السيد، عن عطائه الفني المتميز في مجال الإخراج المسرحي.



كما شمل التكريم الدكتور خالد جلال، عن عطائه الفني المتميز في مجال الإخراج المسرحي، والدكتور محمود أبو دومه، عن عطائه الفني المتميز في مجال الإخراج المسرحي، والدكتورة نيفين علوبه، عن عطائها الفني المتميز في مجال الغناء الأوبرالي، والمخرجة هاله خليل، عن عطائها الفني المتميز في مجال الإخراج السينمائي.



وتكريم الدكتور عثمان المهدي، عن عطائه الفني المتميز في مجال التعليم الموسيقي لمدرسة السوزوكي، والفنان محمد حسني، عن عطائه الفني المتميز في مجال الموسيقى العربية، والدكتورة أسماء البربري، عن عطائها الفني المتميز في مجال تعليم الأطفال فن الرسم، والفنانة آمار مصطفى، عن عطائها الفني المتميز في مجال التأليف المسرحي، والفنانة نرمين بدر، عن عطائها الفني المتميز في مجال تعليم الفنون التشكيلية.