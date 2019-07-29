ذهب وماس فالصو.. كيف سرقت صديقة الفنانة شيرين سيف النصر مجوهراتها

تواصل نيابة قسم الجيزة بإشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة تحقيقاتها في سرقة مجوهرات الفنانة شيرين سيف النصر.



وتبين من التحقيقات، أن صديقة الفنانة شيرين سيف النصر تتعامل مع تاجري مشغولات ذهبية حيث قامت ببيع بعض المسروقات لأحدهما، وتبين أنها عبارة عن غويشة وانسيال.



وكشفت تحريات فريق البحث، أن المتهمة قامت بسرقة مشغولات ذهبية وقامت بتقليدها من الزجاج ومحاولة إعادتها لمكانها من أجل تضليل شيرين ولعدم شكها في اختفاء المشغولات الذهبية، وأنها تحصلت على مفتاح غرفة النوم من شيرين بحجة إعادة بعض الملابس المستعارة منها.



واستمعت النيابة لأقوال الفنانة شيرين سيف النصر، والتى أكدت أنها فوجئت بسرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من شقتها، مشيرة إلى أن المجوهرات المسروقة كانت بغرفة نومها، وأكدت على عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة وأوضحت في أقوالها هوية المترددين على شقتها.



وأقرت المتهمة بسرقة الفنانة شيرين سيف النصر باعترافات تفصيلية عن ارتكابها واقعة السرقة، قائلة: أمر بضائقة مالية ولمعرفتي بمكان تواجد المجوهرات الخاصة بصديقتي، طلبت منها مفتاح غرفتها لإعادة بعض الأشياء التي كنت قد استعرتها منها، وبعد دخولي الغرفة قمت بإعادة الأشياء وسرقت المشغولات لتقليدها، وأخبرتها بأنني رأيت الخزنة الخاصة بها مفتوحة وأن أحد الأشخاص قام بسرقتها.



وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وملابساتها وطريقة استيلاء المتهمة علي المصوغات ومكان تواجد الفنانة وقت وقوع الجريمة وتوقيت اكتشافها لها.



ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في استعادة باقي مجوهرات الفنانة شيرين سيف النصر بعد إلقاء القبض على صديقتها المتهمة بحوزتها جزء من المسروقات.



وأرشدت المتهمة أثناء مناقشتها عن مكان بيعها نصف المصوغات المسروقة في محل جواهرجي بمنطقة الجيزة وتوجهت القوة رفقة المتهمة إلى المحل وبمواجهتها بالصائغ أقر بشرائه كمية من المصوغات الذهبية منها، وشرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الجواهرجي حسن النية ولم يكن علي علم بأن المصوغات متحصلات جريمة سرقة.



واستعادت المباحث المصوغات المسروقة وضمها علي الجزء الذي ضبط بحوزة المتهمة وبعرضه علي الفنانة شيرين سيف النصر تعرفت عليها وأقرت بأنها المجوهرات المسروفة من شقتها.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة مجوهرات ذهبية وماسية من شقة الفنانة شيرين سيف النصر حيث تبين أن صديقتها وراء ارتكاب الجريمة وأعاد رجال المباحث جزءا من المسروقات.



تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة إخطارا بإبلاغ الفنانة شيرين سيف النصر باكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.



تبين من المعاينة التي أجراها ضباط المباحث برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث لللقسم الجيزة عدم وجود كسر أو أثار عنف بمنافذ الشقة ما يؤكد مشروعية الدخول ونجحت التحريات من خلال فحص المترددين علي الشقة في التوصل الي هوية المتهمة والتي تبين انها صديقة للفنانة وتتردد علي شقتها واستغلت تواجدها بشقتها واستولت علي المجوهرات من غرفة نومها.



وألقت قوة أمنية القبض علي المتهمة التي أرشدت عن جزء من المسروقات وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

