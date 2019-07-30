بـ3 طرق سهلة وسريعة.. كيفية تحضير الأيس كريم

نحتاج لتناول شيئا مثلجا فى فصل الصيف، بعد العودة إلى المنزل والتعرض لدرجة الحرارة العالية إليك طرق تحضير الأيس كريم لأشهر الشيفات..





آيس كريم أناناس لنجلاء الشرشابي





مقادير أيس كريم أناناس

أناناس كمبوت

كريم شانتى





طريقة عمل أيس كريم أناناس

* اخلطي المكونات معًا فى الكبة

* ضعيه قى كاسات وضعيه بالفريزر ثم قدميه





ايس كريم البطيخ للشيف نونا





مقادير عمل أيس كريم البطيخ:

٤/١ كوب ماء

٤/١ كوب سكر

٤ أكواب مكعبات بطيخ مخلية من البذور

١ كوب زبادي قليلة الدسم

١ ملعقة كبيرة عصير ليمون





خطوات عمل أيس كريم البطيخ:

١- ضعي الماء والسكر في إناء صغير على نار متوسطة وقلبي جيدا حتى يذوب السكر.

٢- اسكبي الماء في كوب وضعيه جانبا حتى يبرد تماما.

٣- ضعي مكعبات البطيخ في الخلاط الكهربائي حتى تصبح سائلة. اسكبيها في وعاء كبير فارغ واضيفي عليه الماء والزبادي وعصير الليمون.

٤- قلبي المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.

٥- قومي بوضع جميع المكونات في وعاء معدني وضعيه في الفريزر للتجميد لمدة ٦ ساعات، حتى يتماسك تماما.

٦- عند التقديم، اخرجي أيس كريم البطيخ من الفريزر واتركيه جانبا لمدة ٥ دقائق، ثم ابدأي بوضعه في أكواب التقديم..





مقادير آيس كريم الشوكولاتة للشيف إلهام فتحى





- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- حليب : كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- صفار البيض : 3 حبات (مخفوق)

- الشوكولاتة : 6 جم (مفرومة)

- كريمة : 2 كوب (سائلة وكثيفة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة





طريقة تحضير آيس كريم الشوكولاتة:





1. اخلطي السكر والحليب والملح والكاكاو البودرة في قدر على نار متوسطة مع التحريك حتى يبدأ بالغليان.

2. ضعي صفار البيض في وعاء عميق.

3. أضيفي نصف كوب من خليط الحليب والسكر لصفار البيض وقلبي ثم أعيدي المزيج للقدر لباقي كمية الحليب والسكر.

4. حركي المزيج على نار منخفضة حتى يصبح سميكًا.

5. أضيفي الشوكولاتة المفرومة والفانيلا وأطفئي النار وحركي حتى تتجانس المكونات.

6. أخرجي الوعاء من الثلاجة وأضيفي الكريمة واخفقي بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعمًا ومتجانسًا.