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رياضة

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام والهيئة الوطنية للإعلام

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:38 م
المستشار القانوني
المستشار القانوني للنادي الأهلي
عبدالحكيم ابو عليم
أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه سوف يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام، ضد رئيس نادي الزمالك، بعد تصريحاته الأخيرة ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقال المستشار القانوني للنادي الأهلي، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأهلي"، "كلفت من مجلس إدارة الأهلي، بتقديم بلاغ جديد ضد رئيس الزمالك، بسبب إساءته للنادي الاهلي وجماهيره، وذلك في مداخلة هاتفية، في إحدى البرامج التلفزيونية بالأمس"ّ، مضيفا "سيتم تقديم البلاغ إلى النائب العام خلال ساعات".

وتابع المستشار القانوني للنادي الأهلي "سيتم تقديم شكوى إلى مكرم محمد أحمد، رئيس الوطنية الإعلام، لتوجيه السباب للشخصيات العامة" ورموز رياضية عبر إحدي القنوات الفضائية، وهذا يحض على الفتنة بين الجماهير، ويجب على الدولة أن تتدخل لإيقاف ما يحدث".

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