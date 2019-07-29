الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام والهيئة الوطنية للإعلام

أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه سوف يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام، ضد رئيس نادي الزمالك، بعد تصريحاته الأخيرة ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء.





وقال المستشار القانوني للنادي الأهلي ، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأهلي"، "كلفت من مجلس إدارة الأهلي، بتقديم بلاغ جديد ضد رئيس الزمالك، بسبب إساءته للنادي الاهلي وجماهيره، وذلك في مداخلة هاتفية، في إحدى البرامج التلفزيونية بالأمس"ّ، مضيفا "سيتم تقديم البلاغ إلى النائب العام خلال ساعات".



