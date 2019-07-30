كرم جبر: المؤسسات الصحفية القومية الأكثر استقرارا رغم صعوبة الظروف

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه تم الانتهاء من خطة إصلاح المؤسسات الصحفية القومية، وأن الهيئة تضع حلولا حاسمة للحفاظ على الإعلام الوطني، لافتا إلى أن المؤسسات القومية هي الأكثر استقرارا رغم صعوبة الظروف.



وقال جبر، في تصريحات صحفية، إن صرف العلاوة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع العاملين سيتم أول الأسبوع المقبل بحد أقصى ، وأضاف "نحن لا نبيع وهما ولا نعد بشيء ليس في استطاعتنا".



وأوضح أن الهيئة هي التي تدخلت ومنعت إلغاء مكافأة نهاية الخدمة، عندما حاول البعض المزايدة على مطالب الصحفيين.



وأشار إلى أن الهيئة قررت إرسال مكافأة نهاية الخدمة مباشرة لحسابات الزملاء عندما تباطأت بعض المؤسسات، أو لم تسلمها لأصحابها ، مشددا على أنه سيتم التحقيق مع من أنفقوها في غير أغراضها.



وطالب جبر بالتمسك بالموضوعية والحوار الهادف دون المساس بجهود الآخرين.



وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد طلبت ، في بيان، أمس، من المؤسسات الصحفية القومية، البدء على الفور في صرف العلاوة الشهرية، والتي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع العاملين، على أن تكون بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها.



وطلبت الهيئة من المؤسسات أن تتولى تدبير الاعتمادات المالية الخاصة بالعلاوة من مواردها الخاصة، وقدمت الشكر لرئيس الجمهورية والدولة على دعمهم للصحافة القومية والحرص على استمرارها في أداء دورها الوطني.