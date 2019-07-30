أسألكم الفاتحة.. محمد محمود عبد العزيز يتذكر ابتسامة والده

نشر الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، صورة عبر حسابه على انستجرام، لوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ظهر فيهما مبتسمًا، خلال إحدى المناسبات التي حضرها الساحر قبل وفاته.وعلق محمد محمود عبد العزيز على صورة والده الراحل، قائلًا: "هذه الابتسامة هى شكل البهجة بالنسبة لي... (اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا)".وانهالت التعليقات من الجمهور بالدعاء والترحم على الفنان القدير الراحل محمود عبد العزيز، عبر انستجرام.وكان الساحر محمود عبد العزيز قد غادر عالمنا في 12 نوفمبر عام 2016 بعد صراع مع المرض.