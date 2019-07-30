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رياضة

استقبال حافل لبعثة منتخب الدراجات بمطار القاهرة بعد حصدها 21 ميدالية.. صور

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:25 ص
صدى البلد
ريهام بكير - عدسة : أبانوب نبيل
وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطنى للدراجات وذلك بعد النتائج المشرفة التى حققتها البعثة ضمن منافسات بطولة كأس إفريقيا للدراجات والتى أقيمت بنيجيريا وحصلت البعثة على 21 ميدالية مختلفة، منهم 9 ميداليات ذهب و6 فضيات و 6 ميداليات برونزية، وكان في استقبالها وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية.

وكانت قد وصلت بعثة المنتخب المصرى لكرة اليد للشباب بعد تألقه الملفت وأدائه المشرف خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب والتى أقيمت بإسبانيا وانتزع المنتخب المصرى بعد فوزه على نظيره البرتغالى المركز الثالث بمونديال اليد.

ياتي هذا في إطار اهتمام الدولة بالرياضة حيث تشهد الرياضة المصرية حاليا طفرة غير مسبوقة على مستوى نتائج البعثات الرسمية فى المنافسات العالمية.

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