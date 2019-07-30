القاصد يرأس اجتماع لجنة وحدة حساب البحوث العلمية بجامعة المنوفية

ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اجتماع لجنة مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية رقم ( 151).





وعقدت الجلسة بحضور الدكتور محمد توفيق عميد كلية العلوم والدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية الطب والدكتور طارق العدوي وكيلا كلية والزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.





بدأت اللجنة بالتصديق على محضر اللجنة السابقة ومتابعة تنفيذ قراراتها.



