ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القاصد يرأس اجتماع لجنة وحدة حساب البحوث العلمية بجامعة المنوفية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:04 ص
صدى البلد
محمد امين
ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اجتماع لجنة مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية رقم ( 151).

وعقدت الجلسة بحضور الدكتور محمد توفيق عميد كلية العلوم والدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية الطب والدكتور طارق العدوي وكيلا كلية والزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

بدأت اللجنة بالتصديق على محضر اللجنة السابقة ومتابعة تنفيذ قراراتها.

واوضح القاصد أن اللجنة وافقت على استرداد الرسوم الدراسية التي سددها بعض أعضاء الهيئة المعاونة المسجلين للحصول على درجات علمية والمقيدين لدرجات الماجستير والدكتوراه خارج الجامعة كما وافقت اللجنة علي دعم المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية.

ترشيحاتنا

المفتي السابق ينصح بـ 3 أمور تساعد على المواظبة في الصلاة

لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على كيفية ترتيب الرغبات وفقا للتوزيع الجغرافي

هل الاستحمام يغني عن الوضوء.. الإفتاء تجيب

طقوس يومية.. رشوان توفيق يكشف ما كان يفعله مع زوجته الراحلة فى وقت الفجر.. فيديو

الطب الشرعي: المتهم بقتل زوجته في بنها أصابها بـ37 طعنة.. والمخدرات كلمة السر

تستقبلها 104 دول.. 7٪ زيادة فى صادرات الرخام والجرانيت والسيراميك خلال 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي وطارق الشيخ مقر انتخابات الموسيقيين

عاش هنا يوثق تحول سعد أردش من عامل بالسكة الحديد لنجم فى سماء المسرح.. وكواليس تسببه فى نجومية سعيد صالح ومحمد صبحي وأحمد زكي بـ هاللو شلبي

بفستان أبيض.. روجينا تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة على الشاطئ