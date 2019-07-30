خالص تهانينا .. محمد بن زايد يهنئ ملك المغرب بذكرى عيد العرش

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ملك المغرب، بعيد العرش الذي يحتفل به الشعب المغربي في 30 يوليو من كل عام.



وكتب محمد بن زايد على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "‏‏خالص تهانينا لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الــ 20 لتوليه العرش".



وأضاف "بن زايد"، أننا "نبارك للشعب المغربي الشقيق هذه المناسبة، متمنين له مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.. وللعلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بلدينا وشعبينا، كل الخير ودوام النمو والتطور".