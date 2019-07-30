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مكياج صاخب و فستان قصير ...جنا عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:16 م
جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب
هاجر هانئ
شاركت جنا ابنة الفنان عمرو دياب متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصورة من أحدث ظهور لها.

تألقت جنا فى الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، واتسمت أكمام الفستان بقصة غير تقليدية، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات ذات اللون الذهبي.

واختارت ابنة عمرو دياب مكياجا صاخبا، مرتكزا على طلاء الشفاه باللون الأحمر، فيما بدت بتسريحة شعر بسيطة.
مكياج صاخب و فستان قصير ...جنا عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور لها
مكياج صاخب و فستان قصير ...جنا عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور لها

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مكياج صاخب و فستان قصير ...جنا عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور لها

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