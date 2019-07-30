بدء عمليات فرز انتخابات نقابة المهن الموسيقية

بدأت قبل قليل عمليات فرز إنتخابات مجلس إدارة نقابة الموسقيين، والتى تقام فى نادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.



وشملت قائمة المتنافسين 45 عضوا وهم: مصطفى حلمى إبراهيم، حسن فكرى عبد الله، داواد محمد سمير جميعى، على عبد الحليم على عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمى، محسن سيد أحمد مرسى، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوى، محمد فاروق الشافعى، محمد عبد الله أحمد محمد، وليد أحمد عبد الغفار علام، محمد حسن عواد، ولد أبو مسلم، عمرو كامل محمد كامل شيحة، خالد عبد الله فرج عبد الحليم، حلمى محمد على عبد الباقى، مصطفى محمد السيد خليل الجندى، زينهم محمد مصطفى، رضا رجب حسنين، سيد السمان محمد أنور، مصطفى عبد الله مصطفى داغر، عادل محمد مصطفى، أسرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر الخولى.



بالإضافة إلى خالد عبد المنعم طه، أيمن أمين عبد اللطيف، عدلى ياقوت حسن نور الدين، محمد صبحى على السيد، أيمن محمد سمير سالم، علاء سيد أحمد سلامة، نادية مصطفى على بيومى، منصور محمد كمال بيومى، محمد السيد محمد طنطاوى، أحمد محمد محمد أبو المجد، وفا حسين وفا على، محمود عبد الفتاح محمد الطيب، محمد أبو اليزيد الغنيمى، وغيرهم.



الإنتخابات تقام تحت الإشراف القضائى، وحرص عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقيين علي الحضور والإدلاء بأصواتهم.

