تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث مدينة الأبيض وسط السودان

أصدر اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله ، والي ولاية شمال كردفان "وسط السودان ، وغرب العاصمة (الخرطوم) قرارا اليوم / الثلاثاء/ بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث والاحتجاجات الطلابية في مدينة (الأبيض ) عاصمة الولاية ، أمس / الإثنين /.



وحسب القرار، يرأس اللجنة كبير مستشاري الولاية صلاح عبد الرحيم حجير، وتضم في عضويتها : العميد شرطة محمد علي عبد الجبار ، عضوًا ومقررًا وممثلا لـ "الفرقة الخامسة مشاة هجانة" ب(الأبيض ) ، فضلا عن ممثل لكل من : الأجهزة العدلية ، والشرطية ، والأمنية.



وأكد القرار أن هدف اللجنة تحقيق العدالة ، واستجلاء الحقائق والملابسات التي صاحبت احتجاجات الطلاب الأخيرة بمدينة (الأبيض ) ، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على التحري والتحقيق في الأسباب ، والجهات التي دفعت الطلاب للخروج في الاحتجاجات، وتحديد الجهات التي أطلقت النار على المحتجين ، وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات .



ومنح القرار اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها.



يذكر أن مدينة (الأبيض ) شهدت أمس تظاهرات لطلاب المدارس تخللتها أعمال عنف سقط فيها خمسة قتلى بينهم ثلاثة طلاب، حسبما أعلن والي شمال كردفان، محملا من أسماهم "مندسين" ، المسؤولية عن أعمال العنف التي رافقت تلك التظاهرات .



ومن جانبه ، أكد رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان ، أن مقتل متظاهرين في (الأبيض ) "جريمة غير مقبولة"، مشددا على ضرورة المحاسبة الفورية والرادعة.

