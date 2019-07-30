بعد حديثها أمام السيسي.. هادية حسني الأفضل عربيا وأفريقيا فى الريشة.. تعرف على مشوارها



وفي بطولة Africa Team Championships حققت هادية حسني ثلاث برونزيات عام 2008 ،وثلاث برونزيات عام 2012 ،واربعة فضيات عام 2010 ، 2012.



وعلي مستوي أفريقيا حققت ذهبيتين في 2017 ، 2010 ، وأربع فضيات عام 2017، وتسع برونزيات عام 2013 ، 2011.



هادية حسني مدرس مساعد بكلية صيدلة بالجامعة البريطانية فى مصر "BUE" وحصلت على بكالوريوس صيدلة بجامعة عين شمس كما حصلت البطلة المصرية على ماجستير العلوم البيولوجية بجامعة "باث" البريطانية.

تحدثت بطلة مصر وأفريقيا في الريشة الطائرة هادية حسني، عن التحديات والإنجازات التي واجهتها في رحلتها الدراسية ورحلتها في رياضة الريشة الطائرة.وشاركت هادية حسني في مؤتمر الشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.ويعرض لكم صدى البلد مشوار هادية حسني :بدأت هادية حسنى، لاعبة منتخب مصر لكرة الريشة الطائرة حياته في الرياضة بلعبة الجمباز إلا أن الإصابة حرمتها من استكمال مسيرتها واتجهت للغناء والرسم والعزف على البيانو.بعد تعرض هادية حسني لإصابة حرمتها من ممارسة لعبة الجمباز شاركت في مسابقة للرسم وحصلت إحدى لوحاتها على المركز الثالث في مسابقة الرسم باليابان.بعدما انتهت فترة العلاج من الإصابة لعبة الاسكواش وحصلت على المركز الثالث في بطولة الجمهورية ومراكز متقدمة في بطولات دولية عدة، لعبت هادية حسني الريشة الطائرة منذ إن كان عمرها 12 عاما حصلت علي المركز الثالث في بطولة الجمهورية ثم توجت بالمركز الأول حتي تم تتويجها ببطولة أفريقيا.تعد هادية حسني أول لاعبة مصرية عربية وأفريقية تتأهل لأولمبياد بكين ولندن وتسعى خلال الفترة الحالية للوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020.تم اختيار هادية حسني كسفيرة الاتحاد الدولي للريشة في كأس السلام والرياضة بدبي في مايو 2014 ، كما تم اختيارها كممثلة المرأة في أفريقيا في الجمعية العمومية السنوية للاتحاد في الهند.حصلت علي ثلاث برونزيات في منافسات الألعاب الأفريقية 2007 كما حققت ثلاث برونزيات في بطولة كرة الريشة في العاب عموم أفريقيا 2015 فردي وثلاث برونزيات في بطولة عموم أفريقيا مختلط.