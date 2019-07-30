نائب ميركل يدعو إلى مراقبة الوضع بعقلانية في الخليج

دعا أولاف شولتس وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية إلى بذل جهود لمنع تصعيد التوتر في الخليج، وفقا لما جاء في مقابلة مع صحف مجموعة فونكه.



وقال شولتس لمجموعة فونكه "هدف كل الساسة المسئولين لابد وأن يكون مراقبة الوضع بعقلانية وعناية شديدتين‭‭ ‬‬وعدم الانزلاق إلى أزمة أكبر...‭‭ ‬‬ خفض التصعيد أمر بالغ الأهمية".



ويحل شولتس محل المستشارة أنجيلا ميركل في اجتماع الحكومة غدا الأربعاء لوجودها في عطلة. وقال إن ألمانيا تعمل عن كثب مع فرنسا وبريطانيا بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.