تفوق روسي بخمس ذهبيات في اليوم الأول في بطولة العالم للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ

حقق المنتخب الروسي 5 ميداليات ذهبية، خلال فعاليات اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 28 يوليو حتى 4 أغسطس.



وفاز المنتخب الروسي بذهبية وفضية في سباق 100 متر "المونو- بنات"، بينما حصلت أوكرانيا على المركز الرابع.



وفي سباق 100 متر "المونو- ناشئين" حصل منتخب روسيا على المركز الأول، وكولومبيا على المركز الثاني، وتركيا على المركز الثالث، وفي سباق 100 متر "المزدوجة- أولاد" حصل منتخب روسيا على المركز الأول، وأوكرانيا على المركز الثاني، والمجر على المركز الثالث.



كما أسفرت نتائج سباق 100 متر "المزدوجة- بنات" عن فوز بولندا بالمركز الأول، وكازاخستان بالمركز الثاني، وروسيا في المركز الثالث،وفي سباق 400 متر "المونو- أولاد" فازت روسيا بالمركزين الأول والثاني، وجاءت أوكرانيا في المركز الثالث.



وفي سباق السباحة بالزعانف 400 متر "المونو- أولاد" فازت ألمانيا بالمركز الأول، وروسيا بالمركز الثاني، والمجر بالمركز الثالث، وفي سباق تتابع "4×100- مختلط" فازت روسيا بالمركز الأول، والمجر بالمركز الثاني، واليونان بالمركز الثالث.

