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أخبار العالم

تفوق روسي بخمس ذهبيات في اليوم الأول في بطولة العالم للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:17 م
السباحة بالزعانف
السباحة بالزعانف
أ ش أ
حقق المنتخب الروسي 5 ميداليات ذهبية، خلال فعاليات اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 28 يوليو حتى 4 أغسطس.

وفاز المنتخب الروسي بذهبية وفضية في سباق 100 متر "المونو- بنات"، بينما حصلت أوكرانيا على المركز الرابع.

وفي سباق 100 متر "المونو- ناشئين" حصل منتخب روسيا على المركز الأول، وكولومبيا على المركز الثاني، وتركيا على المركز الثالث، وفي سباق 100 متر "المزدوجة- أولاد" حصل منتخب روسيا على المركز الأول، وأوكرانيا على المركز الثاني، والمجر على المركز الثالث.

كما أسفرت نتائج سباق 100 متر "المزدوجة- بنات" عن فوز بولندا بالمركز الأول، وكازاخستان بالمركز الثاني، وروسيا في المركز الثالث،وفي سباق 400 متر "المونو- أولاد" فازت روسيا بالمركزين الأول والثاني، وجاءت أوكرانيا في المركز الثالث.

وفي سباق السباحة بالزعانف 400 متر "المونو- أولاد" فازت ألمانيا بالمركز الأول، وروسيا بالمركز الثاني، والمجر بالمركز الثالث، وفي سباق تتابع "4×100- مختلط" فازت روسيا بالمركز الأول، والمجر بالمركز الثاني، واليونان بالمركز الثالث.

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