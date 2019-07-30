روسيا تكتسح منافسات اليوم الأول في بطولة العالم لسباحة الزعانف بشرم الشيخ .. صور

أسفرت نتائج اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف -ناشئين- التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 يوليو حتى 4 أغسطس، عن فوز المنتخب الروسي بذهبية وفضية سباق 100 متر زعانف المونو بنات بينما حصلت أوكرانيا على المركز الرابع.



فيما أسفرت نتائج سباق 100 متر سباحة زعانف المونو ناشئين عن حصول روسيا على المركز الأول ، كولومبيا علي المركز الثانى ، وتركيا علي المركز الثالث.



وفي سباق السباحة بالزعانف المزدوجة -اولاد- لمسافة 100 متر حصل منتخب روسيا علي المركز الأول ، اوكرانيا علي المركز الثانى ، والمجر علي المركز الثالث.





وفي سياق متصل اسفرت نتائج سباق السباحة بالزعانف المزدوجة -بنات- لمسافة 100 متر فازت بولندا بالمركز الأول، كازاخستان المركز الثانى ،وجاءت روسيا في المركز الثالث.





وأسفرت نتائج سباق السباحة بالزعانف المونو لمسافة 400 متر اولاد عن فوز روسيا بالمركزين الأول والثانى وحلت اوكرانيا في المركز الثالث.



وفي سباق السباحة بالزعانف المونو لمسافة 400 متر أولاد فازت ألمانيا بالمركز الاول و وروسيا بالمركز الثانى ، والمجر بالمركز الثالث.



وفي سباق تتابع 4×100 تتابع مختلط عن فوز روسيا بالمركز الأول، والمجر بالمركز الثاني، واليونان بالمركز الثالث.