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تعليم

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. سجل رغباتك الآن من هنا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:18 م
تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2019
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أعلنت وزارة التعليم العالي عن تفعيل رابط رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019 ، على بوابة الحكومة المصرية، ويشترط للتسجيل أن يكون الحد الأدنى للعلمي 320 درجة والأدبي 279 درجة .

ويمكن لمن يهمه الامر ، تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019 من خلال الضغط هنا 

وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من يوم الأربعاء حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.

☆ وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-
■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %
● عدد الطلاب: 175673
■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.
● عدد الطلاب: 54305
●الإجمالي: 229978

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رابط تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. سجل رغباتك الآن من هنا

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