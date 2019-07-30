رابط تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. سجل رغباتك الآن من هنا

أعلنت وزارة التعليم العالي عن تفعيل رابط رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019 ، على بوابة الحكومة المصرية، ويشترط للتسجيل أن يكون الحد الأدنى للعلمي 320 درجة والأدبي 279 درجة .
ويمكن لمن يهمه الامر ، تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019 من خلال الضغط هنا
وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من يوم الأربعاء حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.
☆ وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-
■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %
● عدد الطلاب: 175673
■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.
● عدد الطلاب: 54305
●الإجمالي: 229978
ويمكن لمن يهمه الامر ، تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019 من خلال الضغط هنا
وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من يوم الأربعاء حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.
☆ وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-
■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %
● عدد الطلاب: 175673
■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.
● عدد الطلاب: 54305
●الإجمالي: 229978