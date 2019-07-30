قبل السفر.. فحص 4 أجزاء بالسيارة تحميك من الأعطال والحوادث

منذ بداية الموسم الصيفى زادت أعداد السيارات التي تسافر على الطرق السريعة للمدن الساحلية ومعها زادت حوادث الطرق بسبب عدم الاهتمام بفحص السيارات قبل السفر.



ويعرض موقع صدى البلد بعض المكونات الهامة التى يجب فحصها ومراجعة حالتها والتأكد من سلامتها قبل السفر للاستمتاع بالرحلة الصيفية دون التعرض لأحد العوائق التي من الممكن أن يسببها الإهمال فى مراجعة هذه النقط.



زيوت السيارة: وهذه تعتبر الأداة الملينة لبعض الأجزاء داخل السيارة مثل الموتور والفرامل والفيتيس فيجب مراجعة كل زيت على حدة والتأكد من وجود الكمية المطلوبة منه داخل العلبة المخصصة له ومراجعة جميع الخراطيم للتأكد من عدم وجود أي تسريب له واهمهم زيت المحرك و زيت الفرامل و زيت الباور و زيت علبة السرعة.



فرامل السيارة: فهذا الجزء هو من أهم أجزاء السيارة فبدونه يصبح السائق معرض للخطر الحقيقي لأنه هو المسئول عن ايقاف السيارة من عدمه فلابد من مراجعة جميع اجزائه بعناية مثل الديسك والاسطوانة والتيل فيجب أن تكون ممتلئة والسائق يستطيع ان يحدد مدى صلاحيتها بالعين المجردة .



نظام تبريد السيارة: التبريد يعتبر هو خافض الحرارة للماتور وبدونه يصبح هناك سخونية كبيرة قد تؤدى الى تلف الماتور بالكامل وتعطل السيارة، فلابد من مراجعة مستوى المياه داخل الريداتير والتاكد من المستوى الصحيح لها وعدم وجود اى تسريب من الخراطيم الخاصة بها.



إطارات السيارات: هذه الاجزاء هى التى تحمل السيارة بالكامل فلابد من العناية بها والتاكد من عمل الصيانة الدورية لها والتاكد من ضغط الهوى الصحيح والمتسواوى للاربع اطارات بالسيارة بالاضافة الى عدم وجود اى ثقوب بها او تاكل فى الطبقة الخارجية لها .