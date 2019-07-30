إنبي يعلن عن ضم 7 صفقات للموسم الجديد دفعة واحدة

أعلن مجلس إدارة نادي إنبي عن ضم 7 صفقات جديدة دفعة واحدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعد توقيع اللاعبين على عقود الانضمام للفريق البترولي خلال الموسم الجديد.



وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم في تصريحات للصحفيين: "قمنا بدعم صفوف الفريق بضم محمد رزق لاعب بيراميدز كبيع نهائي، كما قمنا بتجديد إعارة محمد أشرف روقة من الزمالك لمدة موسم قادم، تعاقدنا أيضا مع ثنائي بتروجت حميد ماو وأحمد العجوز بيع نهائي".



وكشف عبد الناصر محمد "دعمنا الهجوم أيضا بالثنائي مصطفى صفوت لاعب كهرباء الإسماعيلية، بالإضافة لمهاجم من تاهيتي ، كما قررنا إعارة أبو بكر ديارا للشرطة العراقي لمدة موسم".