بايرن ميونيخ يمطر شباك فنربخشة التركي بخماسية في الشوط الأول

أنهى فريق بايرن ميونخ الألماني الشوط الأول أمام فنربخشة التركي بخمسة أهداف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما على ملعب "اليانز آرينا"، في بطولة كأس "أودي" المقامة في ألمانيا.



وكانت الفرصة الأولى من خلال تسديدة قوية من ماكس كروس من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى نوير.



وجاء الهدف الأول لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 22، عن طريق ريناتو سانشيز، بعد بينية رائعة من تياجو ألكانتارا وصلت إلى ليفاندوفيسكي داخل منطقة الجزاء الذي مرر كرة عرضية إلى الأول ليسكنها في الشباك، وعزز ليون غوريتزكا من تقدم البافاري بالهدف الثاني قبل أن يضيف تومس مولر هدفين متتاليين واحد من ركلة جزاء والأخر من خطأ دفاعي من المغربي نبيل ضرار .



واختتم كومان خماسية الشوط الأول ليقتل أمال الفريق التركي من العودة في اللقاء.



وجاءت تشكيلة بايرن موينخ



حراسة المرمى: مانويل نوير



خط الدفاع: كيميتش - بواتينج - شولى - الابا



خط الوسط: تياجو - جوريتسكا - سانشيز



خط الهجوم: جنابرى - كومان - ليفاندوفسكى



