135 كمبيوتر لخدمة طالبات طب الأزهر بالقاهرة.. صور

شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في اجتماع مجلس كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة اليوم برئاسة الدكتورة نيرة مفتاح، عميدة الكلية، ووكلائها الدكتورة وفاء حلمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مريم أبو شادي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.



وهنأ رئيس الجامعة، أسرة الكلية بمناسبة تجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إضافة لافتتاح بعض التجديدات والتطويرات التي شهدتها الكلية خلال الفترة الماضية والمتمثلة في افتتاح مركز التطوير وتكنولوجيا المعلومات بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة والذى يضم حوالي 135 جهاز كمبيوتر وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية لخدمة طالبات الكلية، بجانب افتتاح معمل المهارات ووحدة التعليم الطبي والذى يتضمن موديلات تدريبية للطالبات وفق أحدث نظم التعليم والمواصفات العالمية.



فيما تم تكريم العديد من الأساتذة الذين كانت لهن جهود مخلصة وبصمات واضحة في سبيل النهوض والارتقاء برسالة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة حتى تبوأت مكانتها المتميزة بين أفضل كليات الطب محليا وعالميا فكانت من أوائل الكليات الطبية التي حصلت على الاعتماد عام 2014، واستمرت مسيرة العطاء تتدفق على أيادي المخلصين من أبناء الكلية حتى تحقق الإنجاز، وأصبح إعجازا فكان تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتظل كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة في صدارة كليات الطب العالمية.



وعلى هامش اجتماع مجلس الكلية ثمن الدكتور، رئيس الجامعة، جهود المخلصين من أبناء الكلية، مؤكدا على دعمه لهذه الكلية المتميزة والمتفردة بعطاء المنتسبين إليها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تلك النماذج المضيئة المشرفة التي كانت ولا زالت وسيستمر عطائها دون انقطاع خدمة لكليتها وجامعتها أزهرها ووطنها.

